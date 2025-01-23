У Запоріжжі до 51 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки

Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю напередодні ввечері постраждала 51 людина й люди продовжують звертатися за медичною допомогою. У міських лікарнях наразі перебувають 22 людини, зокрема двомісячна дитина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У постраждалих медики діагностують мінно-вибухові травми, травми очей, проникаючі поранення та забої.

“Ушпиталено 22 людини, серед яких двомісячний хлопчик. Стан дитини лікарі оцінюють як стабільний”, – розказав Федоров.

Нагадаємо, російські війська цієї ночі завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина, десятки зазнали поранень.

Як повідомляли Повітряні сили, по Запоріжжю окупанти вдарили балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23. Зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки.