Росіяни вночі атакували Україну чотирма ракетами та майже сотнею дронів

У ніч проти 23 січня російські війська здійснили атаку на Україну, запустивши чотири балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 та 92 БПЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 57 цілей.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Ракети були запущені з Воронезької області РФ, а дрони атакували з напрямків Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.
Відбиття атаки здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.
У результаті бойової роботи вдалося збити 57 ударних дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ще 27 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Протягом ночі Запоріжжя зазнало двох російських атак, одна з яких призвела до знищення енергооб’єкта. Внаслідок цього близько 20 тисяч абонентів залишилися без світла, а 17 тисяч — без теплопостачання.