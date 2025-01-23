Суспільство

Росіяни вночі атакували Україну чотирма ракетами та майже сотнею дронів
23 Січня 2025 10:34
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Робота мобільної вогневої групи Національної гвардії / Фото: НГУ
Робота мобільної вогневої групи Національної гвардії / Фото: НГУ

У ніч проти 23 січня російські війська здійснили атаку на Україну, запустивши чотири балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 та 92 БПЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 57 цілей.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ракети були запущені з Воронезької області РФ, а дрони атакували з напрямків Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Відбиття атаки здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

У результаті бойової роботи вдалося збити 57 ударних дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ще 27 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Протягом ночі Запоріжжя зазнало двох російських атак, одна з яких призвела до знищення енергооб’єкта. Внаслідок цього близько 20 тисяч абонентів залишилися без світла, а 17 тисяч — без теплопостачання.


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