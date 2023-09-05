Суспільство

У законопроєкт про відновлення декларування внесли поправки: буде закритий ще рік 

5 Вересня 2023 17:30
читать на русском →
закон, вру

У підготовлений до другого читання законопроєкт №9534 про відновлення декларування для чиновників внесено поправку про закритість реєстру декларацій ще на один рік.

Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

“Сьогодні (5 вересня – ред.) парламент голосуватиме за законопроєкт №9534 про відновлення декларування в другому читанні. Найбільший ризик законопроєкту – закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни”, – наголосив Юрчишин.

“Більшість аргументів за закритий реєстр – це маніпуляція, мета якої – відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську”, – додав він.

Нардеп наголосив, що за відкритий реєстр декларацій виступає абсолютна більшість суспільства, зокрема військові, а також міжнародні партнери України з країн “Великої сімки” (G7).

“Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна окремо винесе на голосування в залі свою поправку №371 про негайне відкриття реєстру. Я підтримаю цю поправку і закликаю всіх народних депутатів, яким нема що приховувати, зробити те саме”, – додав Юрчишин.

Депутат також повідомив, що всі слушні аргументи щодо безпеки декларантів уже враховано в законопроєкті.

За його словами, йдеться про те, що військові, “крім ВЛК і ТЦК” (військово-лікарська комісія і територіальний центр комплектування), полонені, громадяни на тимчасово окупованих територіях не повинні подавати декларації до закінчення воєнного стану або деокупації території.

Депутати провалили правку, яка передбачала негайне відкриття декларацій публічних осіб. Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, дане положення підтримали лише 199 народних депутатів.

“Правка №371 про відкриття одразу публічних є-декларацій: не пройшла – 199 лише голосів”, – зазначив він.

Железняк також оприлюднив результати голосування фракцій по цьому питанню:

  • Слуга народу – 117
  • Європейська солідарність – 22
  • Батьківщина – 5
  • Платформа за життя та мир 15
  • За майбутнє – 8
  • Голос – 17
  • Довіра – 7
  • Відновлення України – 1
  • Позафракційні – 7

Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Вересня 2023 16:00

Німеччина передала Україні припаси нового виробництва
5 Вересня 2023 14:06

Рада звільнила Резнікова
5 Вересня 2023 13:41

Російський пілот розповів, як переганяв в Україну Мі-8 і пропонував іншим членам екіпажу здатися в полон
5 Вересня 2023 13:30

Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму
5 Вересня 2023 12:36

Україна вперше експортувала метал морем з початку війни
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки