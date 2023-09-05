У законопроєкт про відновлення декларування внесли поправки: буде закритий ще рік 

У підготовлений до другого читання законопроєкт №9534 про відновлення декларування для чиновників внесено поправку про закритість реєстру декларацій ще на один рік.

Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

“Сьогодні (5 вересня – ред.) парламент голосуватиме за законопроєкт №9534 про відновлення декларування в другому читанні. Найбільший ризик законопроєкту – закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни”, – наголосив Юрчишин.

“Більшість аргументів за закритий реєстр – це маніпуляція, мета якої – відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську”, – додав він.

Нардеп наголосив, що за відкритий реєстр декларацій виступає абсолютна більшість суспільства, зокрема військові, а також міжнародні партнери України з країн “Великої сімки” (G7).

“Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна окремо винесе на голосування в залі свою поправку №371 про негайне відкриття реєстру. Я підтримаю цю поправку і закликаю всіх народних депутатів, яким нема що приховувати, зробити те саме”, – додав Юрчишин.

Депутат також повідомив, що всі слушні аргументи щодо безпеки декларантів уже враховано в законопроєкті.

За його словами, йдеться про те, що військові, “крім ВЛК і ТЦК” (військово-лікарська комісія і територіальний центр комплектування), полонені, громадяни на тимчасово окупованих територіях не повинні подавати декларації до закінчення воєнного стану або деокупації території.

Депутати провалили правку, яка передбачала негайне відкриття декларацій публічних осіб. Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, дане положення підтримали лише 199 народних депутатів.

“Правка №371 про відкриття одразу публічних є-декларацій: не пройшла – 199 лише голосів”, – зазначив він.

Железняк також оприлюднив результати голосування фракцій по цьому питанню: