Суспільство

У вихідні у Харкові змінять два трамвайних маршрути

28 Липня 2023 17:15
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транспорт

Рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:00 до 16:00 29 липня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

У неділю, 30 липня, рух трамваїв на пр. Героїв Сталінграда та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, буде припинений з 9:00 до 15:30.

Це також пов’язано з аварійним ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».


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