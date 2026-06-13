У Волгоградській області після атаки дронів спалахнув нафтоперекачувальний пункт

У Волгоградській області РФ в ніч на 13 червня безпілотники атакували нафтоперекачувальний пункт у селищі Єфімовка. Інформацію про удар підтвердили в адміністрації регіону.

За повідомленням місцевої влади, сили протиповітряної оборони нібито відбивали атаку безпілотників на територію області. Водночас у Котовському районі після падіння уламків на території промислової інфраструктури виникла пожежа, ліквідація якої тривала станом на ранок.

Також один із безпілотників, за даними російської сторони, впав на території лісового масиву «Шакінська дубрава».

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За даними ASTRA, йдеться про нафтоперекачувальну станцію в Єфімовці. Цей об’єкт уже потрапляв під атаку в жовтні 2025 року. Тоді на території станції також виникла пожежа.

Інформації про масштаби пошкоджень або можливий вплив атаки на роботу об’єкта наразі немає.