Під кінець 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір про довгострокову військову підтримку.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

“На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір. Цей документ став доповненням до Спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Загалом до неї приєдналися вже 32 учасники – усі вони сьогодні були присутні, зокрема 23 лідери країн, із якими Україна уклала двосторонні безпекові угоди”, – йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента додають, що документ відкритий для підписання іншими країнами та фіксує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни, що триває, чи можливої агресії в майбутньому.

“Український договір виводить наші відносини на новий рівень. Вагоме досягнення для України та всіх нас”, – наголосив Президент України Володимир Зеленський.