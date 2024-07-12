Політика

У Вашингтоні ухвалили Український договір про довгострокову військову підтримку
12 Липня 2024 10:55
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нато, україна
Фото: ОПУ

Під кінець 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір про довгострокову військову підтримку.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

“На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір. Цей документ став доповненням до Спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Загалом до неї приєдналися вже 32 учасники – усі вони сьогодні були присутні, зокрема 23 лідери країн, із якими Україна уклала двосторонні безпекові угоди”, – йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента додають, що документ відкритий для підписання іншими країнами та фіксує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни, що триває, чи можливої агресії в майбутньому.

“Український договір виводить наші відносини на новий рівень. Вагоме досягнення для України та всіх нас”, – наголосив Президент України Володимир Зеленський.


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