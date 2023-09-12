Суспільство

У Тбілісі поставили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському

12 Вересня 2023 15:01
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Українському снайперу Олександру Мацієвському, вбивство якого окупанти зняли на відео, встановили пам’ятник у Тбілісі. Фотографію скульптури опублікував Укрінформ.

Скульптуру, на постаменті якої написано “Слава Україні!”, встановлено на території приватної клініки.

6 березня 2023 року з’явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють беззбройного українського військовополоненого, який перед смертю сказав “Слава Україні”. Україна надіслала це відео міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу як доказ чергового воєнного злочину Росії.


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