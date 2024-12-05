У Тбілісі  під час протестів затримали громадянина України

Увечері 5 грудня на вулиці Орбеліані в Тбілісі грузинська поліція затримала громадянина України. Про це повідомляє Rustavi2.

За даними видання, затриманого обшукали й вилучили у нього перцевий балончик та мобільний телефон. Речі опечатали й планують передати на експертизу.

“Правоохоронці пояснили затриманому, що він перебуває під вартою у відкритому кримінальному провадженні щодо організації групового насильства, керівництва, участі в ньому та вчинення злочинного діяння за публічним запрошенням”, — повідомляє видання.

Якщо провину доведуть, затриманому може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі.