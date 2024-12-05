Політика

У Тбілісі  під час протестів затримали громадянина України
5 Грудня 2024 20:55
читать на русском →

Увечері 5 грудня на вулиці Орбеліані в Тбілісі грузинська поліція затримала громадянина України. Про це повідомляє Rustavi2.  

За даними видання, затриманого обшукали й вилучили у нього перцевий балончик та мобільний телефон. Речі опечатали й планують передати на експертизу.

“Правоохоронці пояснили затриманому, що він перебуває під вартою у відкритому кримінальному провадженні щодо організації групового насильства, керівництва, участі в ньому та вчинення злочинного діяння за публічним запрошенням”, — повідомляє видання.

Якщо провину доведуть, затриманому може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі.  


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Грудня 2024 17:21

Зеленський підписав указ про заборону переведення медиків у піхоту
5 Грудня 2024 20:55

У Тбілісі  під час протестів затримали громадянина України
5 Грудня 2024 17:40

Сили оборони отримають понад 30 тис. далекобійних ударних безпілотників у 2025 році
5 Грудня 2024 16:51

Кулеба спростував інформацію про своє “працевлаштування в США”
5 Грудня 2024 15:41

Уряд провів виїзне засідання на Харківщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
усі думки