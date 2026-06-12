        Суспільство

        У Таїланді після 3-річної коми померла принцеса Баджракітіябха, яку називали майбутньою королевою

        Сергій Бордовський
        12 Червня 2026 16:08
        читать на русском →
        Принцеса Баджракітіябха / Фото: Royal Household Bureau
        Принцеса Баджракітіябха / Фото: Royal Household Bureau

        У Таїланді у віці 47 років померла принцеса Баджракітіябха, старша донька короля Махи Вачіралонгкорна, яка понад три роки перебувала в комі. Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на заяву королівського палацу.

        Принцеса знепритомніла у грудні 2022 року під час прогулянки із собаками. Лікарі пов’язували це з аритмією, спричиненою мікоплазменною інфекцією серця.

        У королівському палаці заявили, що медики забезпечували їй максимально інтенсивне лікування, однак стан принцеси продовжував погіршуватися. Вона померла в лікарні Чулалонгкорн у Бангкоку.

        Реклама
        Реклама

        Баджракітіябха народилася 7 грудня 1978 року та була найстаршою з семи дітей короля. Вона здобула юридичну освіту, зокрема отримала два післядипломні ступені в Корнельському університеті у США.

        Принцеса працювала в місії Таїланду при ООН у Нью-Йорку, а згодом — в органах прокуратури країни. У 2012–2014 роках вона була посолкою Таїланду в Австрії та співпрацювала з Управлінням ООН з наркотиків і злочинності.

        Після повернення до Таїланду Баджракітіябха активно виступала за реформу пенітенціарної системи та кримінального правосуддя, приділяючи особливу увагу становищу жінок у в’язницях.

        У 2021 році король призначив її начальницею штабу своєї охоронної служби та надав їй звання генерала.

        Як зазначає BBC, завдяки своєму статусу та довірі з боку батька принцесу часто називали однією з найімовірніших кандидаток на роль майбутньої правительки Таїланду. Король Вачіралонгкорн досі офіційно не назвав спадкоємця престолу.

        Смерть принцеси Баджракітіябхи знову порушує питання про майбутнє престолонаслідування в Таїланді, яке залишається невизначеним.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov