У Таїланді після 3-річної коми померла принцеса Баджракітіябха, яку називали майбутньою королевою

У Таїланді у віці 47 років померла принцеса Баджракітіябха, старша донька короля Махи Вачіралонгкорна, яка понад три роки перебувала в комі. Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на заяву королівського палацу.

Принцеса знепритомніла у грудні 2022 року під час прогулянки із собаками. Лікарі пов’язували це з аритмією, спричиненою мікоплазменною інфекцією серця.

У королівському палаці заявили, що медики забезпечували їй максимально інтенсивне лікування, однак стан принцеси продовжував погіршуватися. Вона померла в лікарні Чулалонгкорн у Бангкоку.

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Баджракітіябха народилася 7 грудня 1978 року та була найстаршою з семи дітей короля. Вона здобула юридичну освіту, зокрема отримала два післядипломні ступені в Корнельському університеті у США.

Принцеса працювала в місії Таїланду при ООН у Нью-Йорку, а згодом — в органах прокуратури країни. У 2012–2014 роках вона була посолкою Таїланду в Австрії та співпрацювала з Управлінням ООН з наркотиків і злочинності.

Після повернення до Таїланду Баджракітіябха активно виступала за реформу пенітенціарної системи та кримінального правосуддя, приділяючи особливу увагу становищу жінок у в’язницях.

У 2021 році король призначив її начальницею штабу своєї охоронної служби та надав їй звання генерала.

Як зазначає BBC, завдяки своєму статусу та довірі з боку батька принцесу часто називали однією з найімовірніших кандидаток на роль майбутньої правительки Таїланду. Король Вачіралонгкорн досі офіційно не назвав спадкоємця престолу.

Смерть принцеси Баджракітіябхи знову порушує питання про майбутнє престолонаслідування в Таїланді, яке залишається невизначеним.