Суспільство

У Сумській області розширил зону примусової евакуації
9 Вересня 2024 19:12
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евакуація
Ілюстративне фото / Суспільне

У Шосткинському районі Сумщини оголошено обов’язкову евакуацію з трьох населених пунктів. Це Глухів, Свеса та Есмань.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

За словами начальник Сумської ОВА Володимира Артюха, наразі було зафіксовано збільшення ворожих обстрілів Глухова, Есмані та Свеси. 

Протягом 6-7 вересня з Глухова евакуювали 23 дитини разом із законними представниками. Також у Глухові було 5 прийомних сімей, які виховували 15 дітей.

“Нині всі прийомні сім’ї і діти знаходяться за межами міста Глухів. Відмов від евакуації письмових у нас немає”, — повідомив Юрій Каліновський, начальник служби у справах дітей Сумської ОВА.


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