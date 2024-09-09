У Сумській області розширил зону примусової евакуації

У Шосткинському районі Сумщини оголошено обов’язкову евакуацію з трьох населених пунктів. Це Глухів, Свеса та Есмань.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

За словами начальник Сумської ОВА Володимира Артюха, наразі було зафіксовано збільшення ворожих обстрілів Глухова, Есмані та Свеси.

Протягом 6-7 вересня з Глухова евакуювали 23 дитини разом із законними представниками. Також у Глухові було 5 прийомних сімей, які виховували 15 дітей.

“Нині всі прийомні сім’ї і діти знаходяться за межами міста Глухів. Відмов від евакуації письмових у нас немає”, — повідомив Юрій Каліновський, начальник служби у справах дітей Сумської ОВА.