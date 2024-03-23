Суспільство

У Сумській області оголосили примусову евакуацію дітей

23 Березня 2024 16:01
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евакуація
Ілюстративне фото. Дітей, позбавлених батьківської опіки, вивозять у безпечні місця, Запорізька область / Фото armyinform.com.ua

У Сумській області оголосили примусову евакуацію 54 дітей. Причиною називають безпекову ситуацію у трьох населених пунктах Шосткинського району.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За інформацією міністерства, планується евакуювати 54 дитини з трьох населених пунктів Шосткинського району до різних областей. Дітей будуть евакуювати разом з батьками або іншими законними представниками.

Зазначається, що рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Евакуація безкоштовна.


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