У Сумській області оголосили примусову евакуацію дітей

У Сумській області оголосили примусову евакуацію 54 дітей. Причиною називають безпекову ситуацію у трьох населених пунктах Шосткинського району.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За інформацією міністерства, планується евакуювати 54 дитини з трьох населених пунктів Шосткинського району до різних областей. Дітей будуть евакуювати разом з батьками або іншими законними представниками.

Зазначається, що рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Евакуація безкоштовна.