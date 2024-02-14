Концентрація нафтопродуктів у трьох річках Харківщини значно перевищує норму

Концентрація нафтопродуктів у трьох річках Харківщини у 7-8 разів перевищила норму. У річці Немишлі — у 95 разів. Це — наслідки удару РФ по Немишлянському району Харкова 9 лютого, який спричинив пожежу на нафтобазі.

Результати аналізів після забору води отримали 13 лютого, розповіла “Суспільне Харків” виконувачка обов’язки начальниці Державної екологічної інспекції Харківщини Ольга Кузнецова.

“Ми намагаємося зараз вжити заходів, щоб якось ліквідувати напрямок плям нафтопродуктів, щоб вони не потрапили до питних водозаборів Луганщини та Донеччини. Підвезуть сорбенти, які будуть впитувати ці нафтопродукти. Там є бактерії, які будуть поглинати їх, плями “поїдати”, і нічого не залишиться. Якщо ці сорбенти не розлагатимуться, то ми будемо їх відловлювати і відправляти на утилізацію. Допомагає вся Україна”, — каже Кузнецова.

Фахівці Держекоінспекції Харківщини відібрали зразки води з річок Немишлі, Лопані, Уди та річки Харків, зокрема, де річіще впадає до Сіверського Дінці. Також відібрали проби ґрунту й після їхнього досліджень окремо підрахують збитки земельних ресурсів.

Місцевих жителів та працівників підприємств закликають не користуватися річковою водою у місцях забруднення нафтою до повного очищення.