Суспільство

Концентрація нафтопродуктів у трьох річках Харківщини значно перевищує норму

14 Лютого 2024 16:00
читать на русском →
екологія, нафта
Працівники Харківського рибоохоронного патруля оглядають річку / Фото: Суспільне Харків

Концентрація нафтопродуктів у трьох річках Харківщини у 7-8 разів перевищила норму. У річці Немишлі — у 95 разів. Це — наслідки удару РФ по Немишлянському району Харкова 9 лютого, який спричинив пожежу на нафтобазі.

Результати аналізів після забору води отримали 13 лютого, розповіла “Суспільне Харків” виконувачка обов’язки начальниці Державної екологічної інспекції Харківщини Ольга Кузнецова.

“Ми намагаємося зараз вжити заходів, щоб якось ліквідувати напрямок плям нафтопродуктів, щоб вони не потрапили до питних водозаборів Луганщини та Донеччини. Підвезуть сорбенти, які будуть впитувати ці нафтопродукти. Там є бактерії, які будуть поглинати їх, плями “поїдати”, і нічого не залишиться. Якщо ці сорбенти не розлагатимуться, то ми будемо їх відловлювати і відправляти на утилізацію. Допомагає вся Україна”, — каже Кузнецова.

Фахівці Держекоінспекції Харківщини відібрали зразки води з річок Немишлі, Лопані, Уди та річки Харків, зокрема, де річіще впадає до Сіверського Дінці. Також відібрали проби ґрунту й після їхнього досліджень окремо підрахують збитки земельних ресурсів.

Місцевих жителів та працівників підприємств закликають не користуватися річковою водою у місцях забруднення нафтою до повного очищення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Лютого 2024 17:49

В Україні є рішення, як осліпити російські “Орлани”, – Зеленський
14 Лютого 2024 18:05

Росіяни вдарили ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук на Харківщині
14 Лютого 2024 16:44

RUSI: Траєкторія війни. Кремль розраховує на перемогу до 2026 року
14 Лютого 2024 16:00

Концентрація нафтопродуктів у трьох річках Харківщини значно перевищує норму
14 Лютого 2024 15:27

Українські перевізники планують провести акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки