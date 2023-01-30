Суспільство

У РФ запропонували винагороду за підбиті в Україні західні танки

30 Січня 2023 09:28
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росія

Російська компанія «ФОРЕС», що спеціалізується на устаткуванні для нафтових свердловин, призначила грошову винагороду за знищені чи захоплені в Україні танки Abrams та Leopard, які країни Заходу обіцяють поставити Києву.

Компанія оцінила “перший трофейний знищений” танк у п’ять мільйонів рублів, а кожен наступний – у 500 тисяч рублів. Крім цього, «ФОРЕС» призначила винагороду у розмірі 15 мільйонів рублів за збиті літаки F-15 та F-16, про постачання яких ведуться переговори в ЄС.

З аналогічною пропозицією також виступив актор Іван Охлобистін. За його словами, представники великого російського бізнесу призначили премію в розмірі десяти мільйонів рублів за кожен підбитий в Україні американський Abrams.

Яким чином «ФОРЕС» і «представники великого російського бізнесу» мають намір виплачувати призначені винагороди, не уточнюється.


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