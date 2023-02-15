У РФ українських дітей ідеологічно перевиховують у таборах – дослідження

Підрозділ факультету охорони здоров’я Єльського університету в рамках проекту Conflict Observatory випустив докладне розслідування, в якому стверджується, що на території Росії та в анексованому Криму існує мережа щонайменше 43 установ, в яких діти з України віком від чотирьох місяців до 17 років піддаються ідеологічній обробці.

За оцінкою дослідників, з 24 лютого 2022 року до цих таборів потрапили понад 6000 українських дітей та підлітків. Фактична цифра може бути значно вищою, додають вони.

Більшість цих установ перебуває у Криму, проте 10 розташовані неподалік великих російських міст – Москви, Казані та Єкатеринбурга. Також табори є у Сибіру та на Далекому Сході.

Серед закладів, куди відправляли дітей із війни, університет також ідентифікував психіатричну клініку та організації, пов’язані зі знаходженням будинків для сиріт.

“Основна функція таборів – це, судячи з усього, політичне перенавчання. Щонайменше 78% з ідентифікованих таборів зайняті в систематичному перенавчанні, в ході якого українські діти піддаються впливу русоцентричних ідей академічної, культурної, патріотичної або військової сфери.

При цьому на батьків тих дітей, у яких вони живі, тиснуть, щоб отримати їхню згоду на відправлення дитини до табору. Дехто з опитаних батьків каже, що не погоджувався віддавати дитину до табору, але їхніх дітей все одно відправили.

“Факти в цій доповіді явно є порушенням четвертої Женевської конвенції”, – говорить один з авторів дослідження Натаніель Реймонд. В українській прокуратурі заявили, що оцінюють насильницьке вивезення дітей з України як один із приводів для ініціації проти Росії міжнародного процесу за звинуваченням у геноциді.