Суспільство

У Раду внесли законопроєкт про звільнення в запас мобілізованих чоловіків до 25 років
24 Жовтня 2024 19:18
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мобілізація, рада
Ілюстративне фото / Верховна Рада України

У Верховній раді зареєстрували проєкт закону, за яким пропонують звільнити в запас чоловіків до 25 років, яких визнали обмежено придатними, але встигли мобілізувати.

Законопроєкт № 12147 презентує можливі зміни до глави XII “Прикінцеві положення” Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Серед ініціаторів законопроєкта – Дмитро Разумков (позафракційний), Ірина Фріз, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе (“Євросолідарність”), Соломія Бобровська (“Голос”), Георгій Мазурашу (“Слуга народу”).

Нардепи пропонують, військові Збройних сил України віком до 25 років, яких призвали за мобілізацією і яких за станом здоров’я визнали непридатними до військової служби в мирний час й обмежено придатними у воєнний час, могли звільнитися з війська в запас, якщо вони самі не висловили бажання продовжувати військову службу.


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