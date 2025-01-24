Політика

У Придністров’ї розпочалися протести: закликають Молдову зупинити “геноцид”
24 Січня 2025 14:23
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Протести у Придністровʼї / Фото: NewsMaker
Протести у Придністровʼї / Фото: NewsMaker

У Придністровʼї почались протести, люди закликають Молдову “пропусти газ” та зупинити “геноцид”.

Як пише NewsMaker, ЗМІ Придністров’я висвітлюють акції протесту в Бендерах, Рибниці та Дубоссарах. Люди приходять із плакатами: “Молдова, пропусти газ”, “Ні геноциду придністровського народу”, “Молдова винна в загибелі придністровських громадян”.

Офіційний Кишинів розцінив ці події як спробу ескалації. Прессекретар уряду Молдови Даніел Воде заявив: “Протести в Придністровському регіоні — частина вже відомого порядку денного для створення напруженості та ескалації безпекової ситуації”.

Офіційний Кишинів стверджує, що демонстрації координуються місцевою “владою”, яка підконтрольна РФ.

Тим часом лідер самопроголошеного Придністров’я Вадим Красносельський попередив про критичну ситуацію із запасами енергоносіїв. За його словами, газу вистачить лише на кілька днів, а вугілля для електростанцій — до середини лютого.


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