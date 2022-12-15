У польській поліції вибухнув подарунок із Києва (оновлено)

У Варшаві вранці “відбувся вибух у приміщенні, яке примикає до кабінету начальника поліції” Ярослава Шимчика, повідомляють польські ЗМІ.

Шимчик отримав легкі травми та перебуває у лікарні.

Як пише “Контакт 24”, вибухнув один із подарунків, які начальник поліції отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрівся з керівництвом української поліції та ДСНС.

Вибух почули робітники, на місце викликали саперів. Ймовірно, у будівлі проводились ремонтні роботи у цей час.

У польській поліції поки що коментують інцидент без подробиць. Там заявили, що в одному з приміщень через вибух пошкоджено стелю.

“Це засекречене приміщення, в якому розміщено пристрої, пов’язані із забезпеченням охорони об’єктів КГП, тому жодної інформації надати не можемо”, – повідомили в поліції.

Варшава після вибуху подарунка звернулася до Києва з проханням надати роз’яснення щодо того, що сталося. Справою займається прокуратура та відповідні служби.

Причина вибуху у Головному управлінні поліції Польщі – постріл із гранатомета, який подарували українські колеги, пише Wyborcza з посиланням на джерела.

Постріл стався, як зазначається, через необережне поводження зі зброєю.

Гранатомет зберігався в спеціальному приміщенні, в момент події з ним “грали співробітники поліції, що знаходилися в кімнаті”, повідомило джерело видання.

Щодо постраждалого начальника місцевої поліції Ярослава Шимчика – він тимчасово втратив слух, але зараз з ним усе гаразд.

Його кабінет був над кімнатою, де стався вибух, мабуть, з цим пов’язане повідомлення про пошкодження стелі в кімнаті, де стався інцидент.

Також легкі поранення отримав цивільний співробітник Головного управління національної поліції, госпіталізація не знадобилася.