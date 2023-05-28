У Польщі канадські інструктори навчають українських військових мінній безпеці

У Польщі інструктори Збройних сил Канади навчають українських військовослужбовців долати мінну загрозу на полі бою.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Заняття проходять у межах навчальної операції Unifier. Загін канадських бойових саперів під командуванням лейтенанта Жака допомагає українським військовим здобути багато навичок, необхідних для виживання і витривалості.

Наголошується, що військовослужбовці Збройних сил Канади перебувають на території Польщі, щоб використати свій досвід для навчання українських захисників і забезпечення їхньої оперативної готовності.

Як повідомлялося, операція Unifier — це військова тренувальна місія Збройних сил Канади (CAF), розпочата у 2015 році у відповідь на прохання українського уряду про підтримку Силових структур України (ССУ).

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлене у Великій Британії та Польщі.

У межах операції Unifier навички сучасного бою вже здобули понад 36 тисяч українських військових.

У травні 2023 року стало відомо, що Канада та Латвія спільно створять ще одну навчальну програму для українських захисників, що зосередиться на розвитку їхніх лідерських навичок.