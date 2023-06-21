У Пентагоні заявили, що Україна матиме власний шлях для вступу в НАТО

У Пентагоні заявили, що Україна матиме власний шлях приєднання до Альянсу.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США “надихає те”, як в Альянс рухається Швеція.

“Що стосується України, то вона матиме свій власний шлях до вступу в НАТО”, – додала вона.

Представниця Пентагону наголосила, що зараз США зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне на полі бою.

“Зараз наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно”, – зауважила вона.