У Парижі триває останній день Ігор паралімпійців

Після дванадцяти днів спортивних змагань Париж прощається з літньою Паралімпіадою. У неділю, 8 вересня, в столиці Франції відбудуться останні поєдинки за медалі та церемонія закриття. Фінал змагань пройде на національному стадіоні «Стад де Франс» у Парижі.

В останній день Ігор паралімпійці боротимуться за дванадцять комплектів медалей. Останні фінали включають матчі з баскетболу на візках, перегони на параканое та Паралімпійську важку атлетику.

Увечері на «Стад де Франс» очікується концерт електронної музики, в якому візьмуть участь близько п’яти тисяч спортсменів і майже 60 тисяч глядачів. Шоу має на меті звернутися до історії електроруху та піджанру French Touch, який виник у країні. На сцені виступатимуть французькі зірки різних поколінь, у тому числі один із піонерів електронної музики 1970-х Жан-Мішель Жарр.

Наразі в україсньких спортсменів уже 80 медалей (21 золота, 27 срібних, 32 бронзові). Сьогодні Марина Мажула виборола срібло Паралімпіади 2024 року в Парижі у веслуванні на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів у класі KL1.

Україна посідає сьоме місце у загальномедальному заліку.