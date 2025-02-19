Суспільство

У Папи Римського виявили двосторонню пневмонію
19 Лютого 2025 07:53
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Папа Франциск / Фото: Vatican New
Папа Франциск / Фото: Vatican New

У Папи Римського Франциска діагностували двосторонню пневмонію, проте він перебуває у “доброму настрої”, повідомляє Vatican News.

18 лютого понтифік пройшов томографію грудної клітини за призначенням лікарів Ватикану та клініки Gemelli Hospital. Обстеження виявило двостороннє запалення легень, що потребує додаткового лікування.

“Тим не менш, Папа Франциск залишається в доброму настрої та продовжує молитися“, – зазначають у Святому Престолі.

Нагадаємо, Папу шпиталізували 14 лютого через бронхіт. У нього діагностували полімікробну інфекцію, яка потребує комплексного лікування антибіотиками та кортикостероїдами.


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