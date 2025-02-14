Папа Римський Франциск потрапив до лікарні

Папу Римського Франциска госпіталізували через загострення бронхіту. Заходи за його участі, заплановані на вихідні та понеділок, скасовано.

Як повідомляє Vatican News, понтифіка ушпиталили вранці 14 лютого після аудієнції. У лікарні він уже пройшов обстеження та розпочав лікування.

“Перші проведені тести демонструють інфекцію дихальних шляхів. Франциск спокійний, у хорошому настрої та прочитав кілька газет”, – зазначили у пресслужбі Святого Престолу.

Лікарі повідомляють, що наразі стан Папи задовільний.