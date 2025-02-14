Суспільство

Папа Римський Франциск потрапив до лікарні
14 Лютого 2025 21:05
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Папа Римський Франциск / Фото: Associated Press
Папа Римський Франциск / Фото: Associated Press

Папу Римського Франциска госпіталізували через загострення бронхіту. Заходи за його участі, заплановані на вихідні та понеділок, скасовано.

Як повідомляє Vatican News, понтифіка ушпиталили вранці 14 лютого після аудієнції. У лікарні він уже пройшов обстеження та розпочав лікування.

“Перші проведені тести демонструють інфекцію дихальних шляхів. Франциск спокійний, у хорошому настрої та прочитав кілька газет”, – зазначили у пресслужбі Святого Престолу.

Лікарі повідомляють, що наразі стан Папи задовільний.


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