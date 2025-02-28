У низці областей вводять екстрені відключення світла

28 лютого “Укренерго” запровадило аварійних відключень електроенергії в низці областей. Причина – наслідки російських атак на енергооб’єкти, повідомляють енергетики.

Першочергово відключають промислових споживачів і бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовують лише в окремих випадках.

“Укренерго” зауважує, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому закликають слідкувати за оновленнями від операторів системи розподілу.

У ДТЕК додали, що відключення запроваджені у Києві та Київській області, а також на Дніпропетровщині.