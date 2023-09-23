У Норвегії затримано екс-найманця ПВК “Вагнер”

Бойовик ПВК «Вагнер», який втік до Норвегії, Андрій Медведєв учора, 22 вересня, був затриманий норвезькою поліцією недалеко від кордону з Росією, повідомляє NRK. За даними норвезького агентства, чоловік у темний час доби прямував до кордону, щоб перетнути його поза пунктом пропуску.

Його затримали у селі Гренсе Якобселв. Поліція підтвердила, що затримано чоловіка 20 років, але не назвала його ім’я. Як стверджує The Barents Observer, за кілька годин до цього Медведєв сказав кореспондентові в місті Кіркенес про плани повернутися до Росії. Він пояснив це тим, що побоюється видачі в Україну і вважає, що повернення на батьківщину буде безпечнішим.

У січні поліція Норвегії заарештувала росіянина за незаконний перетин російсько-норвезького кордону. Адвокат за призначенням розповів, що йшлося про Андрія Медведєва, який назвався екс-командиром відділення ПВК «Вагнер». Засновник ПВК Євген Пригожин підтвердив, що затриманий працював у складі «Вагнера», і заявив, що його оголосили у розшук «за спробу жорсткого поводження з полоненими».

Андрія Медведєва вже двічі затримували в Норвегії за бійки в барах і один раз у Швеції за нелегальний в’їзд до країни (потім його повернули до Норвегії). За даними The New York Times, норвезька влада не дає притулку екс-найманцю «Вагнера» через побоювання реакції України.