Суспільство

У Німеччині зареєстрували понад мільйон біженців з України

27 Листопада 2022 20:24
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німеччина

У Німеччині зареєстровано майже 1,03 мільйона українських біженців від початку російського вторгнення в Україну.

Про це пише Spiegel, повідомляє “Європейська правда“.

За даними агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, з 24 лютого близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну.

Найбільше українських біженців прийняла Польща – понад 1,5 мільйона осіб. Чеська Республіка також прийняла багато українців по відношенню до кількості жителів (близько 10,7 млн осіб), а саме близько 463 000.

У Франції зареєстровано близько 119 000 біженців, в Італії близько 173 000 і в Іспанії близько 154 000.

Раніше в Єврокомісії заявили, що країнам, які приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, доведеться пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі роки після закінчення війни. 


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