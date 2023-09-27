У Нідерландах відповіли, коли Україна отримає F-16

Поставка винищувачів F-16 до України почнеться 2024 року, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на інтерв’ю міністерки MSNBC

“Ми переходимо на винищувачі F-35, тож ми можемо поставити F-16, щойно зможемо здійнити цей перехід. Те саме стосується Норвегії, Данії, тож ці речі потребують часу”.

Вона додала, що постачання літаків залежить від термінів навчання українських пілотів.

За словами Оллонгрен, вона не знає, скільки часу займатиме підготовка, але оцінює цей період у 6-8 місяців.

Міністерка додала, що передача винищувачів – це також сигнал, який надсилається не тільки Києву, але й Москві.

“Це сигнал, що ми там, і ми допомагатимемо українцям стільки, скільки знадобиться, і ми надаватимемо їм зброю та боєприпаси, а також працюватимемо над зміцненням їхніх збройних сил, адже після того, як буде мир, Росія нікуди не дінеться”, – резюмувала Оллонгрен.