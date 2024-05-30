Політика

У МЗС відреагували на “антиукраїнські” заяви прем’єр-міністра Грузії 

30 Травня 2024 20:13
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грузія
Будівля МЗС України / Фото: УНІАН

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вчергове провів “паралель” між Революцією Гідності і протестами в Грузії, назвавши Україну “країною, що обвалилася”.

Міністерство закордонних справ України засудило чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його оцінки подій в Україні.

“Для України є неприйнятними та обурливими висловлювання глави уряду Грузії щодо нашої держави, Революції Гідності, героїзму та боротьби українського народу за свободу та незалежність. Не Україна, яка захищається, а виключно Росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл. Показово, що в згаданій заяві грузинського посадовця слово “Росія” не пролунало жодного разу”, — наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС України також додали, що їм прикро “спостерігати послідовну та постійну деградацію” політичних заяв Кобахідзе, які останнім часом вже “важко відрізнити” від заяв російського керівництва.

“Росія має бути покарана за всі злочини, скоєні в Україні, Грузії та інших країнах протягом останніх десятиліть. Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу нашої країни, які вчергове повторюють російські наративи, та використання України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії”, — йдеться у заяві.

Водночас в українському Міністерстві закордонних справ зазначили, що Україна буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та прагнення грузинського народу до миру, свободи, зміцнення власної державності та звʼязків з іншими “вільними країнами” світу.


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