У МЗС Німеччини заявили, що Україна отримає 50 мільярдів євро від ЄС

Уряд Німеччини очікує, що Європейський Союз ухвалить свій наступний пакет підтримки України на 50 мільярдів в будь-якому випадку, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати одностайне рішення.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ ФРН Крістіан Вагнер, передає Bloomberg.

“ЄС продовжить свою підтримку України в будь-якому випадку. 26 країн ЄС, звичайно, також зможуть діяти. Але я не хочу зараз спекулювати на тому, як саме може бути організована така підтримка. Це також потребує подальших консультацій у Брюсселі”, — сказав Вагнер.

Як пише видання, потенційний запасний варіант полягає в тому, щоб країни-члени спрямовували гроші Києву поза бюджетним процесом ЄС. Такий шлях передбачатиме національні гарантії від держав-членів для залучення фінансування на ринках, якщо Угорщина продовжить блокувати рішення щодо надання додаткового фінансування Україні.

Речник німецького МЗС також додав, що ФРН надасть військову підтримку Україні на суму 8 мільярдів євро у 2024 році та продовжить “енергійну кампанію” за ухвалення більшого пакета допомоги ЄС.

Угорський прем’єр наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро від ЄС.