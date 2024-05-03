Політика

У МЗС Чехії не підтримуватимуть ухилянтів з України 

3 Травня 2024 10:17
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мзс, ухилянти, чехія
Ян Ліпавський / Getty Images

Українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову Чехія підтримувати не буде, заявив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.

Про це повідомляє видання Novinky.

“Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов’язку”, – заявив Ліпавський.

Повідомляється, що наразі в Чехії перебувають 94 643 чоловіки віком від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Але можливості держави обмежені, коли справа стосується обов’язкового повернення.

“Чеська держава не має для цього правових підстав. Вона не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що вона так вирішила”, – каже експертка з міжнародного права з юридичного факультету Карлового університету Віра Гонускова.

Теоретичний вихід вона бачить у тому, що Україна надсилає повістку, а за кордоном особа її не виконує. Тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину.

Ще одним шляхом може бути обмеження у видачі паспортів, до якого нещодавно вдалася українська влада.

“Кожен українець, який має у нас тимчасовий захист, зобов’язаний підтвердити це дійсним проїзним документом, де він має тимчасовий захист. Якщо він цього не зробить, йому загрожує штраф до п’яти тисяч крон і можливість адміністративного провадження з метою депортації”, – каже речник Управління зовнішньої поліції Йозеф Урбан.

Водночас видання нагадує, що термін дії паспорта – 10 років, тому очікувати масового повернення українців на батьківщину в найближчому майбутньому не варто.


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