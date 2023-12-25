Політика

У Москві знову заарештували Кирила Буданова

25 Грудня 2023 10:51
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Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт голови Головного управління розвідки міністерства оборони України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Про це пише “Медіазона”.

Буданова звинуватили за двома епізодами: теракт групою осіб зі значними збитками та ще один теракт групою осіб. Такі статті перераховував у жовтні Слідчий комітет, звинувачуючи Буданова у причетності до атак безпілотників. Арешт у Басманному суді територіально відноситься саме до справ, які веде головне слідче управління СК, наголошує видання.

“Цей заочний арешт став для Кирила Буданова вже другим. У квітні 2023 року його заочно заарештував Лефортівський суд у справі про вибух на Кримському мосту. Тоді про арешт просила ФСБ. У цій справі Буданова звинувачують у створенні терористичного співтовариства, в теракті, вчиненому групою осіб та зберіганні зброї та вибухівки”, – пише “Медіазона”.

Одночасно з Будановим у Басманному суді заочно заарештували перерахованих у тому ж жовтневому прес-релізі СК командувача повітряними силами ЗСУ Миколу Олещука, командувача Військово-морськими силами Олексія Неїжпапу (раніше вже заочно заарештований за клопотанням МВС РФ), командира 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергія Бурденюка.


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