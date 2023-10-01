Кримінал

У Москві почали штрафувати за українську мову

1 Жовтня 2023 18:46
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У Москві співробітника охорони транспорту оштрафували за розмову українською мовою. Він говорив по телефону на бойовому посту.

За даними «Бази», до поліції надійшла заява від командира роти протидії безпілотникам. Чоловік почув, як співробітник, який стоїть на бойовому посту, розмовляє іноземною мовою. Прислухавшись, командир зрозумів, що чує солов’їну і поспішив поскаржитися в поліцію.

У ході перевірки оперативники вийшли на 24-річного Владислава Р. із підмосковного Дідовська. Як покарання на нього оформили адміністративний протокол за дрібне хуліганство, чоловікові загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб.


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