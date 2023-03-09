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У Москві хакери повідомили про “повітряну тривогу” У Москві хакери зламали сервери кількох радіостанцій та телеканалів, запустивши в ефір хибні повідомлення про повітряну тривогу, повідомили у МНС. pic.twitter.com/FpQ2gLuzBB — snatch (@sna7c4) March 9, 2023 Поділитися:



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