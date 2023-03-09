У Москві хакери повідомили про “повітряну тривогу”

У Москві хакери зламали сервери кількох радіостанцій та телеканалів, запустивши в ефір хибні повідомлення про повітряну тривогу, повідомили у МНС.
March 9, 2023
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У Москві хакери зламали сервери кількох радіостанцій та телеканалів, запустивши в ефір хибні повідомлення про повітряну тривогу, повідомили у МНС.
March 9, 2023
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