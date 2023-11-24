Суспільство

У Москві була пожежа на електропідстанції

24 Листопада 2023 08:09
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пожежа, москва

Уночі 24 листопада в Люблінському районі Москви горіла електропідстанція “Чагіно”.

Про це повідомляють МНС РФ і російські пабліки Astra, Mash у Telegram, пише УП.

Пабліки повідомляли, що для гасіння пожежі на електропідстанції відключили мережу в трансформаторі, де і сталося загоряння.

Вогонь палахкотів на кілька метрів. Здалеку було видно великий стовп диму. Також у мережі публікували відео з місця події.

Вранці факт пожежі підтвердили в МНС РФ.

“У Москві вогнеборці ліквідували пожежу. Горів трансформатор у Південно-Східному адміністративному окрузі. Пожежу оперативно ліквідували 70 фахівців і 20 одиниць техніки”.

Російське відомство запевняє, що пожежа в трансформаторі не вплинула на функціонування систем енергопостачання Москви.


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