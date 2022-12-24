Політика

У Молдові пропонують спільно з Україною “демілітаризувати Придністров’я”

24 Грудня 2022 16:24
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молдова

Депутат від партії влади Молдови “Дія і солідарність” Оазу Нантой вважає, що придністровський конфлікт потрібно вирішувати без участі так званої влади Тирасполя і демілітаризувати регіон спільними діями з Україною і НАТО.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на NewsMaker.

“Я не думаю, що придністровський конфлікт потрібно вирішувати на основі діалогу з Тирасполем. Кишинів разом із партнерами має розробити план дій, покласти його на стіл, і тих, хто прийме ці умови, пробачать, іншим доведеться піти. Тут не треба грати з переговорами”, – сказав він.

Депутат додав, що вирішення конфлікту буде мирним “тільки тому, що зараз “Придністров’я” перебуває в дуже складній ситуації”.

Окремо, на думку депутата PAS, має вирішуватись питання демілітаризації регіону. “І, звичайно, тут необхідні скоординовані дії з Україною і НАТО. Тому що ми не будемо щирими, якщо станемо говорити про реінтеграцію країни без конкретного плану повної демілітаризації цієї території”, – вважає Нантой.

У PAS пізніше повідомили NewsMaker, що слова їхнього депутата “не скоординовані з партією”, і Кишинів має намір домогтися реінтеграції “Придністров’я” “дипломатичним шляхом і за допомогою діалогу”.

У липні 2022 року керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна готова допомогти Молдові з деокупацією території Придністров’я.


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