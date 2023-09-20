У Міноборони повідомили, яка кількість цивільних втратили життя від мін в Україні

Від мін і вибухонебезпечних предметів в Україні загинули 246 цивільних, серед яких 13 дітей. 521 людина дістала поранення, серед них — 53 дитини.

Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності Головного управління протиміннної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони, полковник Олег Шуварський на брифінгу в Military Media Center.

“За даними секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності, через інциденти з мінами та вибухонебезпечними предметами загинули 246 мирних жителів (13 із них — діти), 521 отримав поранення (53 – діти). Ми розуміємо проблему і намагаємось зробити більше, ніж можливо, щоб усунути мінну небезпеку”, — сказав Шуварський.

За його словами, на сьогодні застосовується більше 20 машин механізованого розмінування, які призначені для детонації або руйнування мін. Зокрема, такі машини застосовуються для розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів деокупованих територій Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Сили безпеки та оборони застосовують такі машини для ремонтно-відновлювальних робіт на лініях електропередач (ЛЕП), перевірки доріг та очищення сільськогосподарських земель.

Як пояснив Шуварський, завдяки застосуванню машин механізованого розмінування вдається підвищити безпеку саперів та результативність очищення територій. Так, максимальна результативність сапера за добу може досягати 100 м2, а машини механізованого розмінування — від 3000 до 5000 м2.

Зараз в Україні застосовуються машини механізованого розмінування з чотирьох європейських країн.

“На сьогодні силами безпеки та оборони застосовуються кілька типів машин механізованого розмінування, таких як хорватські DOKING MV-4, MV-10, словацькі Bozena-4, Bozena-5, швейцарські GCS-200 та DIGGER, а також британська Armtrak, яка була придбана в рамках проєкту United 24” — сказав представник Міноборони.

За його словами, вся ця техніка здатна знешкоджувати міни на глибині до 30 см. Ці типи машин працюють дистанційно.