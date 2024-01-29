У мережі пишуть про нібито відставку Залужного. В Міноборони відреагували

У мережі пишуть про нібито відставку Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Серед тих, хто коментує таку інформацію — ЗМІ, журналісти та парламентарі.

Втім наказ наразі не оприлюднено.

Міністерство оборони України відповіло на чутки.

“Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда”, – написала пресслужба.

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі “Суспільному” заперечив інформацію про відставку Залужного: “Нема предмету розмови”.

Раніше вже неодноразово ширилися чутки про звільнення Залужного. Зокрема у листопаді 2023 року, народний депутат Володимир Ар’єв поширив неправдиву інформацію щодо нібито подання про відставку Головнокомандувача ЗСУ. Він посилався на “свої джерела”, проте згодом сам спростував цей фейк.

У грудні міністр оборони Рустем Умєров заявив що питання про звільнення Головнокомандувача ЗСУ наразі не стоїть.