У Медведчука з’явилася нова яхта за майже $10 млн — росЗМІ

Сім’я підозрюваного в державній зраді екснардепа і кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука після його обміну в Росію завела нову яхту майже за $10 млн, пише видання Верстка.

За даними ЗМІ, йдеться про швидкісну яхту Pershing 9X італійського виробника Ferretti Group.

На борту 28-метрового судна є чотири каюти та вісім спальних місць. Загалом яхта може вмістити до 20 гостей.

Вона підійшла до російських вод під прапором Палау, її відправником значиться компанія Lavel Fzco з ОАЕ.