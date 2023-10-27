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У Медведчука з’явилася нова яхта за майже $10 млн — росЗМІ

27 Жовтня 2023 16:22
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Медведчук

Сім’я підозрюваного в державній зраді екснардепа і кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука після його обміну в Росію завела нову яхту майже за $10 млн, пише видання Верстка.

За даними ЗМІ, йдеться про швидкісну яхту Pershing 9X італійського виробника Ferretti Group.

На борту 28-метрового судна є чотири каюти та вісім спальних місць. Загалом яхта може вмістити до 20 гостей.

Вона підійшла до російських вод під прапором Палау, її відправником значиться компанія Lavel Fzco з ОАЕ.


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