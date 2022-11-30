Кримінал

У Мадриді біля посольства України стався вибух, одна людина постраждала

30 Листопада 2022 15:31
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теракт

Сьогодні біля посольства України у Мадриді стався вибух. Reuters пише, що постраждав один із співробітників.

Попередньо він відкрив конверт, у якому знаходилася вибухівка. На місці працює поліція та сапери, потерпілого госпіталізовано.


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