У Мадриді біля посольства України стався вибух, одна людина постраждала

Сьогодні біля посольства України у Мадриді стався вибух. Reuters пише, що постраждав один із співробітників.
Попередньо він відкрив конверт, у якому знаходилася вибухівка. На місці працює поліція та сапери, потерпілого госпіталізовано.
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Сьогодні біля посольства України у Мадриді стався вибух. Reuters пише, що постраждав один із співробітників.
Попередньо він відкрив конверт, у якому знаходилася вибухівка. На місці працює поліція та сапери, потерпілого госпіталізовано.
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