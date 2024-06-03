У Литві збудують завод боєприпасів Rheinmetall

Німецький концерн Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

Про це повідомляє Delfi.

“Створення заводу Rheinmetall у Литві є надзвичайно важливим кроком у відповідь на нагальні потреби нашої країни у сфері оборони та безпеки. Це допоможе забезпечити безперебійний доступ до найнеобхіднішої зброї та боєприпасів, оскільки продукцію, необхідну для європейської оборони, ми вироблятимемо самі”, – ідеться в пресрелізі.

Зі свого боку гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер подякував Литві за довгострокове партнерство.

Заводу з виробництва 155-мм артилерійських снарядів, який, як очікується, вироблятиме десятки тисяч снарядів на рік, присвоєно статус великого проєкту, і очікується, що його конкретне місце буде оголошено найближчими тижнями.