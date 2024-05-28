У Львові народилася дівчинка вагою понад 5 кг

Дівчинка вагою понад 5,5 кг з’явилася на світ у лікарні Святої Анни Першого медоб’єднання Львова.

Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Батьки новонародженої: 24-річна Христина та 25-річний Тарас Артишки із села Кротошин Львівської області.

“Вагітність протікала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми”, – розповіла жінка.

На 41-му тижні вагітності у Христини нарешті почалися перейми. Акушери-гінекологи спершу хотіли пустити Христину в природні пологи, бо гадали, що вага немовляти близько чотирьох кілограмів. Однак обстеження показало, що дитина значно більша і перевищує розмір пологових шляхів. Тому ухвалили рішення про проведення кесаревого розтину.

Дівчинка з’явилася на світ 20 травня. Її вага при народженні становила 5550 грамів, а зріст – 60 сантиметрів. Її назвали Златою.

“Малюки з великою масою тіла становлять близько 6-10% від загальної кількості новонароджених в лікарні. Але Злата своїми богатирськими вагою і зростом здивувала навіть бувалих акушерів-гінекологів”, – додали медики.