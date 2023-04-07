Суспільство

У Ліверпулі памʼятник Beatles вдягнули у вишиванки

7 Квітня 2023 17:52
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Попри перемогу українського гурту Kalush у “Євробаченні-2022”, Велика Британія цього року приймає пісенний конкурс від імені України через розвʼязану Росією війну. Статую Beatles у Ліверпулі одягли в традиційний український одяг для зйомок BBC, присвячених цьогорічному “Євробаченню”.

Фігури Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона, Рінго Старра та Джона Леннона тепер вбрані у білі вишиванки та будуть показані у висвітленні заходу наступного місяця.

Ведучими конкурсу стануть зірка Ханна Веддінгем, Алеша Діксон, українська співачка Юлія Саніна та ведучий чат-шоу Грем Нортон.

Гранд-фінал “Євробачення-2023” відбудеться 13 травня. Квитки на нього розкупили менш ніж за 40 хвилин.

Україну на Євробаченні-2023 представить гурт TVORCHI.


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