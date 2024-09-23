Суспільство

У Києві знову погіршилась якість повітря
23 Вересня 2024 09:36
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екологія, київ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

23 вересня у столиці та околицях знову погіршилась якість повітря.

Про це повідомляє міністерство у Telegram.

“За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі середній рівень забрудненості повітря.

При таких показниках рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не є обов’язковими, але радимо звертати увагу на своє самопочуття”.

У разі змін у стані якості повітря Міндовкілля обіцяє надати додаткову інформацію.

Раніше повідомлялося, що причиною погіршення якості повітря у столиці є горіння торф’яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер.

У такі періоди людям радять: 

  • за можливості не перебувати на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму,
  • тримати вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення,
  • пити багато води,
  • використовувати маску або респіратор, а також очищувач повітря,
  • робити вологе прибирання приміщень.

Особливу увагу на ці поради рекомендують звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.

Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля ЕкоЗагроза. 


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