У Києві знову погіршилась якість повітря

23 вересня у столиці та околицях знову погіршилась якість повітря.
Про це повідомляє міністерство у Telegram.
“За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі середній рівень забрудненості повітря.
При таких показниках рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не є обов’язковими, але радимо звертати увагу на своє самопочуття”.
У разі змін у стані якості повітря Міндовкілля обіцяє надати додаткову інформацію.
Раніше повідомлялося, що причиною погіршення якості повітря у столиці є горіння торф’яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер.
У такі періоди людям радять:
- за можливості не перебувати на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму,
- тримати вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення,
- пити багато води,
- використовувати маску або респіратор, а також очищувач повітря,
- робити вологе прибирання приміщень.
Особливу увагу на ці поради рекомендують звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.
Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля ЕкоЗагроза.