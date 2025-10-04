У Києві знайшли збитий російський БпЛА з бойовою частиною, яка не здетонувала

Сьогодні, 4 жовтня, у лісосмузі Дарницького району Києва поліцейські виявили уламки російського БпЛА з нездетонованою бойовою частиною.

Про це повідомили в поліції Києва.

Підозрілий предмет побачили перехожі та повідомили поліцію. На місці працювали фахівці вибухотехнічної служби, які обстежили територію та встановили, що серед уламків безпілотника знаходиться бойова частина з підривачем.

Поліцейські вилучили уламки дрона та вибухівку, яку доставили на підривний майданчик для подальшого знищення.