        У Києві знайшли збитий російський БпЛА з бойовою частиною, яка не здетонувала

        Галина Шподарева
        4 Жовтня 2025 10:21
        У Києві знешкодили бойову частину збитого БпЛА / Фото: Поліція Києва
        Сьогодні, 4 жовтня, у лісосмузі Дарницького району Києва поліцейські виявили уламки російського БпЛА з нездетонованою бойовою частиною.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Підозрілий предмет побачили перехожі та повідомили поліцію. На місці працювали фахівці вибухотехнічної служби, які обстежили територію та встановили, що серед уламків безпілотника знаходиться бойова частина з підривачем.

        Поліцейські вилучили уламки дрона та вибухівку, яку доставили на підривний майданчик для подальшого знищення.

        Збитий дрон у Києві / Фото: Поліція Києва

