У Києві та Харкові пролунали вибухи

У вівторок, 23 січня, у Києві пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.
У КМВА повідомили про роботу протиповітряної оборони.
«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», — сказав начальник КМВА Сергій Попко.
Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі Києва зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів.
У Харков такожі пролунала серія вибухів.
“Знову бʼють по Харкову – вже кілька вибухів у місті”, – йдеться у повідомленні мера міста Ігоря Терехова.
Місцеві жителі повідомляють, що в деяких районах міста після вибухів зникла електроенергія.