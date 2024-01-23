Кримінал

У Києві та Харкові пролунали вибухи

23 Січня 2024 07:28
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ракетний удар

У вівторок, 23 січня, у Києві пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

У КМВА повідомили про роботу протиповітряної оборони.

«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі Києва зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів.

У Харков такожі пролунала серія вибухів.

“Знову бʼють по Харкову – вже кілька вибухів у місті”, – йдеться у повідомленні мера міста Ігоря Терехова.

Місцеві жителі повідомляють, що в деяких районах міста після вибухів зникла електроенергія.


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