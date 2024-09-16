У Курській області розширили зону евакуації

У Курській області оголосили про обов’язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів.

Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов.

“На підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою забезпечення безпеки прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населених пунктів Рильського та Хомутівського районів, розташованих у 15-кілометровій зоні, що прилягає до кордону з Україною”, – повідомив він.

Губернатор закликав місцевих жителів “із розумінням поставитися до поточної ситуації”.