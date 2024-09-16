Суспільство

У Курській області розширили зону евакуації
16 Вересня 2024 16:39
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курська операція
Табличка на російсько-українському кордоні з написом "Курськ" / Фото: Радіо Свобода

У Курській області оголосили про обов’язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів.

Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов.

“На підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою забезпечення безпеки прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населених пунктів Рильського та Хомутівського районів, розташованих у 15-кілометровій зоні, що прилягає до кордону з Україною”, – повідомив він.

Губернатор закликав місцевих жителів “із розумінням поставитися до поточної ситуації”.


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