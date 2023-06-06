Кримінал

У Куп’янську аміаку у повітрі не виявлено

6 Червня 2023 06:45
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куп'янськ

У Куп’янську Харківської області станом на цей час загрози через пошкодження трубопроводу з аміаком, який раніше пошкодили російські війська, немає. Заміри повітря в інших населених пунктах тривають. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Станом на зараз заміри у місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня. За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає”, — зазначив він.

Як повідомлялося, у Куп‘янському районі Харківської області російська армія пошкодила трубопровід з аміаком, унаслідок чого відбулася розгерметизація.


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У Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком
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