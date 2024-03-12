Кримінал

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію

12 Березня 2024 22:16
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У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Через удар по багатоповерхівці загинули троє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Точну кількість постраждалих через атаку ще уточнюють, проте вже відомо, що їх більш як 30. Серед них — десять дітей.

У місті зайнялося дві будівлі — пʼятиповерхівка й девʼятиповерхівка. З понівечених будинків врятували девʼятьох мешканців.

У Кривому Розі розгорнули кілька пунктів незламності. З людьми, які стали свідками ворожої атаки, працюють психологи.

Наслідки російського удару по Кривому Рогу / Фото: ДСНС

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