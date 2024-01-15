У Карпатах шукають француза, який хотів зійти на Говерлу. Він не виходить на зв’язок уже понад 10 днів

Рятувальники шукають громадянина Франції, який запланував мандрівку Карпатами, однак із 3 січня не виходить на зв’язок.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій та поліції Івано-Франківської області.

До рятувальників 12 січня звернувся представник французького посольства, який розповів, що громадянин Франції планував гірську мандрівку на період із 3 до 6 січня.

Він хотів зійти від Ворохти, урочища Завоєля, що в Івано-Франківській області, до гори Говерла, а звідти — мандрувати Карпатами до Рахова в Закарпатській області.

Востаннє він виходив на зв’язок у перший день своєї подорожі, 3 січня. У ДСНС кажуть, що іноземець не реєстрував свій маршрут.

У поліції розповіли, що чоловіка звати Шарль Мінар, йому 27 років. У ніч з 2 на 3 січня він ночував у котеджі у Ворохті. Був одягнений у куртку темно-синього кольору, високу темно-сіру шапку та гірські черевики. Чоловік при собі мав гірський рюкзак. Рятувальники обстежили маршрути сходження на гору Говерла, утім пошукові роботи досі тривають.