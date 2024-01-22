Суспільство

У Камеруні розпочалась перша програма вакцинації дітей від малярії

22 Січня 2024 14:45
читать на русском →
вакцина

В африканській республіці Камерун стартувала програма з масової вакцинації дітей від малярії. 

Щеплення отримають діти з 42 регіонів країни, повідомляє Voice of America та ABC News

Малярія – це захворювання, що передається через укуси комарів. Хвороба розповсюджена в Африці, Азії, Північній і Південній Америці. В Україні випадки малярії теж трапляються, однак всі вони завезені з тропіків.

У Камеруні дітей вакцинуватимуть однією з двох вакцин проти малярії, які нещодавно схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я Mosquirix від компанії GlaxoSmithKline. 

“Це історичний день. Ми працювали над вакциною від малярії дуже довго… 30 років”, сказав програмний директор компанії з розробки вакцини Авреліан Нгуєн.

Відомо, що друга схвалена ВООЗ вакцина від Оксфордського університету стане доступною до кінця року.  

Зазначається, що обидві вакцини дієві частково – вони вимагають багаторазового введення й не здатні зупинити поширення хвороби. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Січня 2024 12:03

Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ
22 Січня 2024 14:05

Британія передала в ООН супутникові фото, які підтверджують постачання вантажів з КНДР до РФ — The Guardian
22 Січня 2024 13:21

Сьогодні ланцюг Соборності – це лінія фронту, – Залужний
22 Січня 2024 10:42

В Одесі затримали сина Гринкевича
22 Січня 2024 09:33

Прем’єр Польщі Туск прибув з візитом до Києва
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
усі думки