У Камеруні розпочалась перша програма вакцинації дітей від малярії

В африканській республіці Камерун стартувала програма з масової вакцинації дітей від малярії.

Щеплення отримають діти з 42 регіонів країни, повідомляє Voice of America та ABC News.

Малярія – це захворювання, що передається через укуси комарів. Хвороба розповсюджена в Африці, Азії, Північній і Південній Америці. В Україні випадки малярії теж трапляються, однак всі вони – завезені з тропіків.

У Камеруні дітей вакцинуватимуть однією з двох вакцин проти малярії, які нещодавно схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я – Mosquirix від компанії GlaxoSmithKline.

“Це історичний день. Ми працювали над вакциною від малярії дуже довго… 30 років”, – сказав програмний директор компанії з розробки вакцини Авреліан Нгуєн.

Відомо, що друга схвалена ВООЗ вакцина від Оксфордського університету стане доступною до кінця року.

Зазначається, що обидві вакцини дієві частково – вони вимагають багаторазового введення й не здатні зупинити поширення хвороби.