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У ГУР оцінили шанси завершити війну у 2023 році

8 Січня 2023 20:35
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гур

У розвідці наголосили, що українські військові зроблять все можливе, щоб завершити війну між Україною та Росією у 2023 році.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що 2023 рік стане роком перемоги України у війні з російськими окупантами.

“Я вважаю, що 2022 рік – це один із найкращих років в історії України. На початковому етапі був період, коли була загроза існуванню України, як держави. Ми були перед реальною загрозою. Але цього не сталося, і цим треба пишатися. 2023 рік буде роком перемоги, але до неї треба дуже добре підготуватися. Бо після цього буде багато подій, до яких треба підготуватися зараз. Бо питання, як далі ми житимемо, якщо повернемо ці території, які 9 років були під окупацією. Я переконаний, що цей рік стане роком перемоги”, – розповів Буданов ефірі Сніданку з 1+1″.

В той же час представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у інтерв’ю Corriere della Sera розповів, що “ми спробуємо зробити все можливе, щоб війна закінчилася цього року. Це також залежить від того, як йдуть економічні справи в Росії і чи залишається високим економічний тиск. І що підтримка України з боку міжнародного співтовариства залишається такою, але Росія все більше ізольована”.

На питання, чи буде Мелітополь наступною ціллю ЗСУ на південному фронті, Скібіцький наголосив, що головною метою України є вихід до кордонів 1991 року, тож “так, звичайно, і Мелітополь” буде звільнений.


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